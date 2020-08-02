Глава Камчатского края пробежал полумарафон вместе с жителями

https://static.news.ru/photo/f56afcac-d4b7-11ea-a118-fa163e074e61_660.jpg Фото: vv_solodov/instagram.com

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в мероприятии «Полумарафон ЗаБег.РФ» и вместе с жителями региона преодолел 10 километров.

Результат ещё не знаю, но ощущения, что поставил свой личный рекорд. Адреналин через край, особенно когда бежишь «ноздря в ноздрю» с другими участниками. Вообще непередаваемые ощущения, — написал Солодов в своём Instagram.

Глава региона также добавил, что собирается постепенно увеличивать дистанцию, ведь в планах у него марафон.

Всего в полумарафоне участвовали 256 человек. Они пробежали дистанции в 21, 10 и 5 километров. Дополнительно организаторы забега предусмотрели трассу в 1,5 километра для самых маленьких участников.

Ранее NEWS.ru писал, что титул беговой столицы России будет разыгран 2 августа в рамках серии «ЗаБег.РФ». Он стартовал более чем в 80 городах страны в 09:00 мск, в одно время вне зависимости от часовых поясов.

В столице России частью серии стал ежегодный Московский полумарафон. Почти 16 тысяч человек пробегут дистанции 5 и 21,1 км. Детские старты в 2020 году отменены из-за пандемии коронавируса.