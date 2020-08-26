Глава ФВСР назвал оптимальный состав сборной РФ по велошоссе на Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/f6c8dbdc-e844-11ea-b15c-fa163e074e61_660.jpg Павел Сиваков Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что гонщики Павел Сиваков, Ильнур Закарин и Александр Власов были бы железными кандидатами в национальную команду на Олимпийские игры.

Если бы у нас завтра были Олимпийские игры, а квота у нас три человека, то как раз Сиваков, Закарин и Власов вошли бы в состав, — сказал Екимов NEWS.ru.

Все трое выступают за команды Мирового тура. Закарин гоняется за польскую ССС Team, Сиваков — за сильнейшую команду в мире британскую Ineos Grenadiers, Власов — за казахстанскую «Астану» (Astana).

30-летний Закарин является сильнейшим российским гонщиком. На его счету победа на 17-м этапе «Тур де Франс — 2016», в 2018 году вошёл в десятку лучших общего зачёта французской гонки, заняв девятое место. Помимо этого, он дважды выигрывал этапы «Джиро д’Италия» (11-й этап, 2015 год; 13-й этап, 2019 год, и 10-е место в общем зачёте), в 2017 году занял пятое место в генеральной классификации итальянской гонки. В том же 2017-м он поднялся на подиум третьего крупного Гранд-тура «Вуэльта Испания», заняв по итогам гонки третье место.

23-летний Сиваков 29 августа дебютирует на «Тур де Франc — 2020». В его активе две победы в профессионалах — «Тур Альп» и «Тур Польши».

24-летний Власов в нынешнем сезоне одержал уже три победы. Выиграл «Джиро дель Эмилия», «Мон-Ванту Челлендж» и этап «Тура Прованса». Также финишировал третьим на гонке Мирового тура «Тур Ломбардии».

Говоря о Власове, президент ФВСР заявил, что Александр ещё в начале своей славной карьеры.

Я рад за него, что он попал в протуровскую команду, там совсем другой подход, другой уровень подготовки, задачи выстраиваются на сезон совершенно другие. Плюс «Астана» та команда, которая для него очень здорово подходит ввиду русскоязычного менталитета. Это домашняя команда для него, несмотря на то, что из Казахстана. Возможности для него предоставлены самые лучшие, дальше всё зависит от него, — сказал Екимов.

Трёхкратный олимпийский чемпион добавил, что победа Власова в ряде гонок и особенно подиум на «Туре Ломбардии» говорит о многом.

Он вытащил свой счастливый билет, у него большие перспективы, учитывая возраст, учитывая ту заявку, которую он сделал. Это то, что мы называем национальным достоянием, это то, с чем мы пойдём под Олимпийские игры, — отметил Екимов.

Ранее Екимов в интервью NEWS.ru рассказал о шансах Закарина и Сивакова на веломногодневке «Тур де Франс — 2020».