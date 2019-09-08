Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, — рассказала тренер спортсменки Анна Дьяченко.
Она отметила, что решение о возвращении гимнастки к участию в чемпионате мира будет принимать главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.
Финальный этап Кубка проходит в португальском Портимане с 6 по 8 сентября, передаёт
Ранее Александра Солдатова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте, писал News.ru.