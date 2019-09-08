https://static.news.ru/photo/8104d74e-d26e-11e9-8a46-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Schreyer/www.imago-images.de/Global Look Press

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.

После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, — рассказала тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Она отметила, что решение о возвращении гимнастки к участию в чемпионате мира будет принимать главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.

Финальный этап Кубка проходит в португальском Портимане с 6 по 8 сентября, передаёт ТАСС .

Ранее Александра Солдатова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте, писал News.ru.