Гимнастка Солдатова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/9729d510-9375-11ea-b988-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbende/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Я была просто в шоке, когда услышала про уход Трусовой от Тутберидзе. Просто в шоке, — цитирует Солдатову РИА Новости.

Гимнастка рассказала, что следит за фигурным катанием и общается с некоторыми фигуристками. Содатова отметила, что из группы Этери Тутберидзе она больше всех поддерживает Алёну Косторную.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.