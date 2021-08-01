16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях

12:42, 02 августа 2021
Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях Ангелина Мельникова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио.

Ангелина Мельникова заработала 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками — они с россиянкой разделили бронзу.

Золото досталось американке Джейд Кэри (14,366 балла), серебро — итальянке Ванессе Феррари (14,200 балла).

Ранее Ангелина Мельникова с напарницами взяла золото в женском командном многоборье. На данный момент у сборной России 47 олимпийских медалей. 

Также сообщалось, что российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео