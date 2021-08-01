Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио.
Ангелина Мельникова заработала 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками — они с россиянкой разделили бронзу.
Золото досталось американке Джейд Кэри (14,366 балла), серебро — итальянке Ванессе Феррари (14,200 балла).
Ранее Ангелина Мельникова с напарницами взяла золото в женском командном многоборье. На данный момент у сборной России 47 олимпийских медалей.
Также сообщалось, что российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.