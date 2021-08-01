Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях

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Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила в кровь лицо и потеряла часть зуба в матче Олимпиады-2020 в Токио против команды России. Об этом рассказала блокирующая турецкой сборной Эда Эрдем. Её слова приводит «Р-Спорт».

Оба наших игрока, которые столкнулись друг с другом, сейчас в порядке. При этом Чансу потеряла часть зуба, но не целый зуб, — сказала Эрдем. Инцидент произошёл в пятом сете, Озбай...