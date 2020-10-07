Гандбольный клуб ЦСКА проиграл «Неве» в матче Суперлиги

https://static.news.ru/photo/fd5b5ea8-08cd-11eb-8b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: mhccska.ru

Московский гандбольный клуб ЦСКА на домашней арене уступил петербургской «Неве» в матче Суперлиги со счётом 25:26.

Главный тренер гостей Дмитрий Торгованов признался, что итоговый счёт дался нелегко.

Нам было очень тяжело, потому что ЦСКА — это один из претендентов на чемпионство. Нам просто немного где-то повезло. Отлично получилась игра в защите, несмотря на то что ребята сильно уставали. Да, мы были лучше в реализации бросков, но в конце допустили досадные ошибки, когда должны были забивать два мяча. Мы с утра не тренировались, у нас играют практически семь-восемь человек без замены, а многие великовозрастные, поэтому нестабильно начали, — сказал Торгованов после матча.

Для «армейцев» это стало вторым поражением подряд. Крайний ЦСКА Дмитрий Чернецов объяснил причины проигрыша петербургскому коллективу в тяжёлой борьбе.

Борьба была накалённая, но где-то не забили своё. Подборы были на стороне соперника. Сейчас будет собрание с тренером. У нас не было проблем с настроем, все были заряжены на победу. После поражения с «Чеховскими медведями» главная проблема, на которую обратили внимание, — тот самый настрой. После победы над датчанами мы вышли не на полной концентрации, — сказал Чернецов после встречи.

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