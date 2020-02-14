https://static.news.ru/photo/7717a49c-4fa4-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший биатлонист сборной Швеции Бьёрн Ферри и француз Мартен Фуркад надеются улучшить свой медальный зачёт благодаря ситуации с россиянином Евгением Устюговым. В отношении него Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело.

Шведский олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования Бьёрн Ферри в интервью телеканалу SVT Sport заявил , что «мошенники должны нести ответственность».

Мы, члены шведских сборных, особенно мужской, всегда подозревали, что у нас украли несколько медалей. Так что сейчас такое ощущение, что восстанавливается справедливость, — прокомментировал Ферри шанс пополнить свою медальную копилку.

Перед 41-летним спортсменом маячат две бронзовые медали. В случае если результаты Устюгова будут аннулированы, Ферри достанутся награды за эстафеты. На Олимпиаде в Ванкувере-2010 шведы уступили бронзовым призёрам из России 44 секунды. Они финишировали четвёртыми и на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, когда россияне стали вторыми.

Что касается Фуркада, то француз в феврале 2010 года уступил россиянину первое место в масс-старте Ванкувера.

Если факты об Устюгове подтвердятся, то Мартен Фуркад, занявший второе место в Канаде, сможет стать первым. Это будет его шестое золото, — отмечает L’Equipe.

IBU уже проводил расследование в отношении Устюгова два года назад, но тогда россиянин сумел доказать свою невиновность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийский чемпион — 2014 россиянин Евгений Устюгов подал в суд Австрии иск к IBU, штаб-квартира которого располагается в Зальцбурге. Иск Устюгова в государственный суд, а не в Спортивный арбитражный суд (CAS), стал первым в истории биатлона. Его подача вызвана тем, что IBU начал новое дело, хотя уже проводил подобное расследование в 2017 и 2018 годах и признал, что Устюгов не принимал запрещённые препараты.