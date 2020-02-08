Японская фигуристка Рика Кихира обошла россиянку Алину Загитову в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) и поднялась на первую строчку.
Кихира имеет в активе 4708 очков, Загитова — 4702. На третьем месте расположилась ещё одна японка Сатоко Мияхара (4089), сообщает пресс-служба ISU.
Россиянка Евгения Медведева занимает пятую строчку, Алена Косторная — седьмое, Анна Щербакова — девятое, Александра Трусова — 11-е, Софья Самодурова — 13-е.
Ранее Кихира заявила, что будет скучать по соревнованиям с Загитовой, которая решила приостановить карьеру. Такое же мнение выразила и другая японка — Сатоко Мияхара, писал NEWS.ru.
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