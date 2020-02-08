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Российская фигуристка Диана Дэвис рассказала, что ей не интересно выступать в одиночном катании.

Спортсменка отметила, что раньше не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у своей матери, известного тренера Этери Тутберидзе. Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти...