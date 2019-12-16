Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира во французском Сен-Море.

В финале россиянки обыграли команду Италии со счётом 42:41. За сборную России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Бронзовые медали завоевала сборная Япони, обыграв команду Венгрии...