Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что будет скучать по соревнованиям с россиянкой Алиной Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, поэтому есть часть меня, которая будет по-настоящему скучать по ней, — цитирует Кихиру The Mainichi.
Такое же мнение выразила и другая японка Сатоко Мияхара.
Мы соревновались на одних и тех же турнирах, поэтому я буду скучать по ней, — сказала Мияхара.
Ранее Загитова сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу, писал NEWS.ru. После этого она уточнила, что не думает о завершении карьеры.
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