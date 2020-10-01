Фигуристка Загитова не будет участвовать в серии Гран-при нового сезона

https://static.news.ru/photo/4cc584ac-03f4-11eb-87d7-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Что касается ближайших планов обладательницы олимпийского золота 2018 года, то Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным будет вести программу «Ледниковый период». Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть эту передачу, и назвала спортсменку «Муму фигурного катания».

Загитова заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.

При этом тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Алина скоро объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться.

Как писал NEWS.ru, ранее Евгений Плющенко прокомментировал ситуацию с обнародованием переписки между его женой, продюсером Яной Рудковской, и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которую опубликовала команда тренера Этери Тутберидзе.