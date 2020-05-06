Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

https://static.news.ru/photo/5da05fe6-8f81-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как реагирует на сравнения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Для себя я — вот сама Камила, и всё. А то, что меня сравнивают, — здесь сложно, — цитирует фигуристку ТАСС.

При этом Валиева отметила, что берёт пример с Загитовой. Ей нравится, как олимпийская чемпионка ставит цели и добивается их.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру из-за олимпийской чемпионки Алины Загитовой, писал NEWS.ru.