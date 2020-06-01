Фигуристка Трусова рассказала о своей самоизоляции

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как проводила время на самоизоляции.
На самоизоляции были в загородном доме. У меня большая семья, было нескучно. Читала книги, училась, готовилась к ОГЭ, учила английский. Планировала сдавать экзамены по русскому, математике, биологии и обществознанию. Если бы отменили ОГЭ раньше, было бы лучше, — рассказала фигуристка в прямом эфире на странице в Instagram журналистки Марии Командной.
Она отметила, что на самоизоляции проводила по две тренировки в день — с утра бегала, а вечером тренировала прыжки на полу. Фигуритска тренировалась три часа в день, но считает, что ей не удалось сохранить форму.
1 июня Трусова прибыла на сбор в Кисловодск в составе группы Евгения Плющенко. Она рассказала, что добиралась на машине, после чего сдала тест на коронавирус и теперь ждёт результатов.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен