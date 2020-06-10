Фигуристка Медведева поддержала американца и отписалась от Ягудина

https://static.news.ru/photo/0a2111da-ab29-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала американского коллегу Адама Риппона, которого оскорбил олимпийски чемпион Алексей Ягудин.

Я направил еще 1000 долларов в фонд поддержки темнокожих транссексуалов и сделал это от имени Алексея Ягудина. Потому что, когда я сделал это в первый раз, он сказал, что люди вроде меня должны умереть, — написал Рипппон в Twitter.

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $1000 to the @TheOkraProject but this time, in his name. pic.twitter.com/CG0hkzgBq9 — Adam Rippon (@AdamRippon) June 9, 2020

Под его постом написали Медведева заявила, что берет с него пример по части того, как реагировать на хейт и отписалась от профиля Ягудина.

Ранее Ягудин остро отреагировал на новость о пожертвовании Адама Риппона в фонд помощи чернокожим транссексуалам $1000. Сначала российский фигурист выложил на странице своего Instagram пост, в котором назвал этот поступок «ужасным», затем удалил его, но выставил ещё более эмоциональную запись в сторис, пожелав американцу смерти, писал NEWS.ru. Позже россиянин принёс извинения, но Риппон их не принял.