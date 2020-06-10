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Фигуристка Медведева поддержала американца и отписалась от Ягудина

17:37, 10 июня 2020
Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала американского коллегу Адама Риппона, которого оскорбил олимпийски чемпион Алексей Ягудин.

Я направил еще 1000 долларов в фонд поддержки темнокожих транссексуалов и сделал это от имени Алексея Ягудина. Потому что, когда я сделал это в первый раз, он сказал, что люди вроде меня должны умереть, — написал Рипппон в Twitter.

Под его постом написали Медведева заявила, что берет с него пример по части того, как реагировать на хейт и отписалась от профиля Ягудина.

Ранее Ягудин остро отреагировал на новость о пожертвовании Адама Риппона в фонд помощи чернокожим транссексуалам $1000. Сначала российский фигурист выложил на странице своего Instagram пост, в котором назвал этот поступок «ужасным», затем удалил его, но выставил ещё более эмоциональную запись в сторис, пожелав американцу смерти, писал NEWS.ru. Позже россиянин принёс извинения, но Риппон их не принял.

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