Фигуристка Медведева рассказала, свободно ли её сердце
Фигуристка Медведева заявила, что на данный момент её сердце свободно
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:54, 20 ноября 2021
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения МедведеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Фигуристка Евгения Медведева заявила, что на данный момент её сердце свободно. Также она призналась, что при знакомстве с молодым человеком в первую очередь обращает внимание на причёску и парфюм. Слова спортсменки приводит журнал ELLЕ.
Моё сердце свободно. Наверное. Звёздный краш? На данный момент — Райан Рейнольдс, — заявила Медведева.
Фигуристка также отметила, что ей нравится, когда мужчины проявляют к ней интерес, однако добавила, что слишком напористые молодые люди её отталкивают. С точки зрения спортсменки, идеальное свидание — уединённая встреча с молодым человеком в тихом месте.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы и России.
Накануне Медведевой исполнилось 22 года. Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку с днём рождения. Ей пожелали сил, здоровья и успехов на льду.