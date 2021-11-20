Фигуристка Медведева рассказала, свободно ли её сердце

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что на данный момент её сердце свободно. Также она призналась, что при знакомстве с молодым человеком в первую очередь обращает внимание на причёску и парфюм. Слова спортсменки приводит журнал ELLЕ.

Моё сердце свободно. Наверное. Звёздный краш? На данный момент — Райан Рейнольдс, — заявила Медведева.

Фигуристка также отметила, что ей нравится, когда мужчины проявляют к ней интерес, однако добавила, что слишком напористые молодые люди её отталкивают. С точки зрения спортсменки, идеальное свидание — уединённая встреча с молодым человеком в тихом месте.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Накануне Медведевой исполнилось 22 года. Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку с днём рождения. Ей пожелали сил, здоровья и успехов на льду.