Экс-тренер сборной по биатлону объяснил, чем опасно разделение на группы

https://static.news.ru/photo/1420ffa4-b4a3-11eb-a1c2-96000091f725_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал разделение национальной команды на две равноценные группы и рассказал, какие угрозы оно таит.

В нынешней системе подготовки все будут стремиться попасть на первые этапы Кубка мира. За эти места развернётся настоящая драка. В 2018 году мы старались для всей команды создать равные условия подготовки, потратили кучу денег на лактат-тесты, чтобы контролировать интенсивность тренировок на последнем этапе. Но сейчас план у двух разных групп будет отличаться. Удержать спортсменов и тренеров от форсирования формы к отбору будет сложно без контроля за интенсивностью, — рассказал Хованцев NEWS.ru.

В то же время наставник отметил, что этим решением руководство СБР стремится снизить риски, если методика одной из групп подготовки окажется полностью провальной.

Как стало известно ранее, Союз биатлонистов России назвал полные составы сборной страны, которая будет проходить централизованную подготовку к сезону-2021/22. В состав команды вошли по 16 мужчин и женщин.