https://static.news.ru/photo/48397594-3e8b-11ea-a6fb-fa163e074e61_660.jpg Уилл Клайберн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер по физподготовке «Лос-Анджелес Лейкерс» Марко Юриовоури рассказал, когда стоит ждать возвращения на паркет лёгкого форварда баскетбольного клуба ЦСКА Уилла Клайберна, который выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Ни в коем случае не надо форсировать восстановление. Уиллу нужно набраться терпения. Надо ждать его на площадке, только когда он полностью будет здоров, — сказал Юриовоури в эфире ЦСКАбаскетШоу .

Кроме того, двукратный чемпион НБА отметил, что иногда тренерам необходимо защитить спортсменов «от самих себя» в связи с желанием игроков быстрее вернуться на паркет.

Им не терпится вернуться в состав, продолжать выступать, но после некоторых травм спешить категорически нельзя, чтобы сохранить здоровье дальше, — заключил он.

29-летний баскетболист получил травму в матче четвёртого тура группового этапа Евролиги против «Альбы» (82:66). Форвард упал после попытки сменить направление движения и не смог покинуть паркет самостоятельно.

Форвард «армейцев» Никита Курбанов считает, что благодаря Йоханнесу Фойгтманну в матче с «Валенсией» не было видно потерь в ЦСКА, писал NEWS.ru.