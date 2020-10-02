Ушедшая от Тутберидзе к Плющенко фигуристка исполнила четверной лутц

https://static.news.ru/photo/4a47db12-04e4-11eb-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

12-летняя ученица Евгения Плющенко и Сергея Розанова Вероника Жилина смогла на тренировке показать четверной лутц.

Тренер опубликовал в Instagram видео с тренировки Жилиной. Маленькой спортсменке опять удалось исполнить четверной тулуп, который она ранее показывала на соревнованиях.

Чемпионка России 2020 года среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе) перешла в межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Розанов, ранее работавший с Тутберидзе, также предпочёл перейти к её главному конкуренту.

Как писал NEWS.ru, тренерский штаб Евгения Плющенко поделился видео с тренировки 11-летней Софьи Титовой, которая выполнила тройной риттбергер. Ученица отработала прыжок вместе с двукратным олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании.