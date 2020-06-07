Драчёв ждёт роста долга Союза биатлонистов России перед IBU

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что сумма долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU) будет увеличена.

Обновленной информации по сумме долга мы не получали. Но не удивлюсь, если эта сумма уже возросла, — цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР связывает это с тем, что были расходы на разбирательство по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

В апреле Драчёв рассказал о задолженности СБР, которая составляет €1 млн.

Ранее президент Международного союза биатлонистов IBU Олле Далин прокомментировал финансовые условия, которые Союз биатлонистов России должен выполнить для возвращения себе полноценного членства в IBU, писал NEWS.ru.