https://static.news.ru/photo/2acd1a0c-4fce-11ea-8510-fa163e074e61_660.jpg Олле Далин Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Международного союза биатлонистов IBU Олле Далин прокомментировал финансовые условия, которые Союз биатлонистов должен выполнить для возвращения себе полноценного членства в IBU.

Нужно полностью оплатить все расходы. Появились дополнительные расходы в вопросе антидопинга. Их необходимо компенсировать СБР, чтобы вернуться в ряды полноправных членов IBU. На первоначальном уровне этот долг составлял около 700 тысяч евро, но затем эта сумма немного выросла, — рассказал Далин NEWS.ru.

Также президент IBU отметил, что рабочая группа его организации 5 февраля встречалась с представителями СБР в Москве и подготовила отчёт, который в понедельник, 17 февраля, будет заслушан на заседании СБР.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а российская команда лишена золотых медалей за Олимпийские игры в Сочи.