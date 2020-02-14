Президент Международного союза биатлонистов IBU Олле Далин прокомментировал финансовые условия, которые Союз биатлонистов должен выполнить для возвращения себе полноценного членства в IBU.
Нужно полностью оплатить все расходы. Появились дополнительные расходы в вопросе антидопинга. Их необходимо компенсировать СБР, чтобы вернуться в ряды полноправных членов IBU. На первоначальном уровне этот долг составлял около 700 тысяч евро, но затем эта сумма немного выросла, — рассказал Далин NEWS.ru.
Также президент IBU отметил, что рабочая группа его организации 5 февраля встречалась с представителями СБР в Москве и подготовила отчёт, который в понедельник, 17 февраля, будет заслушан на заседании СБР.
Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а российская команда лишена золотых медалей за Олимпийские игры в Сочи.
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