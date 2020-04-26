Драчёв назвал сумму задолженности Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о задолженности организации, которая составляет €1 миллион.
На данный момент у нас долг в миллион евро. Это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгрессы, переезды, перелёты, совещания президиума, — сказал Драчёв во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
Ранее президент Международного союза биатлонистов IBU Олле Далин прокомментировал финансовые условия, которые Союз биатлонистов России должен выполнить для возвращения себе полноценного членства в IBU, писал NEWS.ru.
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