Другие

Драчёв назвал сумму задолженности Союза биатлонистов России

16:49, 26 апреля 2020
Владимир Драчёв Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о задолженности организации, которая составляет €1 миллион.

На данный момент у нас долг в миллион евро. Это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгрессы, переезды, перелёты, совещания президиума, — сказал Драчёв во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Ранее президент Международного союза биатлонистов IBU Олле Далин прокомментировал финансовые условия, которые Союз биатлонистов России должен выполнить для возвращения себе полноценного членства в IBU, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях