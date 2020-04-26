Драчёв назвал сумму задолженности Союза биатлонистов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что у неё есть желание снять в комедийном фильме.

Я хотела бы снятьcя в кино, это интересный опыт в жизни. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Я бы прямо влилась в неё, — сказала...