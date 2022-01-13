Девушек-фигуристок из группы Тутберидзе назвали прокисшим молоком

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе проходят свой пик к 17 годам и выпадают из обоймы. Такое мнение высказал американский блогер Дейв Лиз, передаёт Lenta.ru. Блогер считает, что поднятие возрастного ценза для фигуристок, за который ратует Евгений Плющенко, может поставить крест на успехе Тутберидзе.

Их 17-летние фигуристки едва держатся. Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпиаде-2018. С каждым сантиметром роста фигуристки Тутберидзе слабеют. Достаточно взглянуть на Липницкую, Медведеву, Загитову и Щербакову, чтобы понять, насколько опасно 18-летие для спортсменок этой группы, — сказал Лиз.

Он добавил, что ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам.

3 января сообщалось, что российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.