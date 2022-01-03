Ученик Тутберидзе перешёл в группу к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсмен только два месяца назад присоединился к команде Этери Тутберидзе, завершив сотрудничество с ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, переход в «Ангелы Плющенко» состоялся ещё в прошлом году, однако известно об этом стало только 3 января.

В конце декабря на чемпионате России фигурист занял 18-е место, набрав 184,95 балла. Он выходил на прокаты в сопровождении команды Тутберидзе. О переходе Рухина к Плющенко известно не было, сам фигурист от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Егор Рухин принял участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик». Он исполнил несколько номеров в программе, включая танец танец с братьями Кириллом и Никитой Сарновскими, однако по окончании шоу диктор не объявил спортсмена.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что возможный уход из её команды спортсменов обусловлен тем, что они «желанны везде». Она заявила, что на это не влияет факт наличия конкурентов, в частности двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.