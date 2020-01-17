https://static.news.ru/photo/6cdefcb4-3960-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 20-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА уверенно обыграл на своей площадке испанскую «Басконию» — 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32).

У «армейцев» самыми результативными стали Майк Джеймс (33 очка) и Дэрран Хиллиард (14).

В составе гостей лучшую результативность показали Юссуфа Фалль (19 очков и 10 подборов) и Пьеррия Хенри (18 очков, 9 подборов и 4 результативные передачи).

В другом поединке 20-го тура Евролиги петербургский «Зенит» дома проиграл другому испанскому клубу — «Валенсии». Итоговый счёт — 81:86 (16:20, 26:26, 9:17, 30:23).

Самыми результативными у петербуржцев стали Эндрю Альбиси (18 очков) и Андрей Зубков (13), у гостей — Ваня Маринкович (14 очков) и Брок Мотам (12).

Результат другого матча второго игрового дня 20-го тура: «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 101:74.

ЦСКА одержал 14-ю победу в 20 матчах и догнал в турнирной таблице испанскую «Барселону» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Это трио занимает места с третьего по пятое. Впереди лишь турецкий «Анадолу Эфес» (17 побед) и мадридский «Реал» (15).

«Зенит» с шестью победами и 14 поражениями остался в самом хвосте турнирной таблицы.

В следующем туре Евролиги 23 января ЦСКА на своей площадке примет «Валенсию», «Зенит» в Петербурге сыграет с греческим «Олимпиакосом», а подмосковные «Химки» проведут выездной поединок с «Басконией».

«Химки» в 20-м туре дома взяли верх над мадридским «Реалом», писал ранее NEWS.ru.