ЦСКА на старте Евролиги проиграл «Барселоне», «Зенит» победил в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/10391786-045a-11eb-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В стартовом туре нового розыгрыша Евролиги сезона-2020/21 баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли испанской «Барселоне» — 66:76 (14:24, 19:17, 15:14, 18:21).

В составе каталонского клуба самыми результативными стали Брэндон Дэвис (18 очков) и Никола Миротич (17 очков, 7 подборов и 4 перехвата).

У «армейцев» лучшую результативность показали новичок команды Торнике Шенгелия (15 очков и 5 подборов) и Майк Джеймс (13 очков и 4 результативные передачи).

Петербургский «Зенит» начал новый сезон в регулярном чемпионате Евролиги с выездной победы в Стамбуле над турецким клубом «Анадолу Эфес» — 73:69 (15:10, 11:16, 23:28, 24:15).

Самые результативные игроки питерцев — новобранец Кевин Пангос (23 очка и 7 «ассистов») и Кей. Си. Риверс (14 очков и 5 подборов).

В составе турецкой команды больше всех очков набрали Василие Мичич (17 и 9 передач) и Крунослав Симон (14).

Результаты остальных матчей первого игрового дня стартового тура Евролиги: «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 67:68, «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) ... — 80:73, «Валенсия» (Испания) — «АСВЕЛ» (Франция) — 65:63.

2 октября в борьбу в «регулярке» Евролиги вступает третий российский клуб — подмосковные «Химки». Команда Римаса Куртинайтиса на «Арене Мытищи» встретится с греческим «Панатинаикосом». Начало матча в 20:00.

ЦСКА неудачно провёл последний матч и в Единой лиге ВТБ, в родных стенах сенсационно уступив пермскому клубу «Парма», писал ранее NEWS.ru.