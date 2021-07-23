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Чемпионка Олимпиады-1992 гимнастка Чусовитина завершила карьеру

13:58, 25 июля 2021
Гимнастка Оксана Чусовитина Гимнастка Оксана Чусовитина Фото: Kohei Maruyama/Global Look Press
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Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая в настоящее время за Узбекистан, объявила о завершении карьеры.

В воскресенье, 25 июля, 46-летняя спортсменка не смогла пробиться в финал олимпийского турнира в Токио в опорном прыжке.

После выступления Чусовитина со слезами на глазах поблагодарила находившихся в зале коллег, соперниц и тренеров.

Это точно всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать, — приводит слова Чусовитиной РИА Новости.

Чусовитина — единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в восьми летних Олимпиадах: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020.

Ранее в воскресенье, 25 июля, сообщалось, что от российской гимнастки Ангелины Мельниковой потребовали $25 тысяч за музыку для Олимпиады.

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