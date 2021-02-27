Больше не улыбается: Косторная провалила выступление на финале Кубка России

Финал Кубка России был анонсирован как битва Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. Именно одной из этих фигуристок пророчат последнюю путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме в конце марта. Яркой борьбы, впрочем, не случилось. Обе спортсменки откатали свои программы с ошибками, а действующая чемпионка Европы так и вовсе удивила. О слезах Косторной и очередном триумфе учениц Тутберидзе рассказывает NEWS.ru.

Камила Валиева и остальные вчерашние юниорки Тутберидзе не участвуют в отборе на чемпионат мира из-за ограничений по возрасту. Впрочем, это им нисколько не мешает даже на турнирах, которые не имеют для них никакого соревновательного значения, выдавать потрясающие номера.

О потенциале и возможностях Валиевой известно уже давно. Однако в этом сезоне Камила сделала значительный скачок. 14-летняя фигуристка от старта к старту выдаёт очень уверенные и качественные прокаты по всем параметрам: хореография, скольжения, вращения, контент — всё на высшем уровне.

Исключением не стало и выступление на финале Кубка России. Камила начала «Шторм» с тройного акселя. Ещё в начале декабря при исполнении этого сложнейшего прыжка фигуристку потряхивало, сегодня она делает его на одном дыхании. Лёгкий, воздушный, пролётный — теперь триксель Валиевой — номер один в мире. Единственная небольшая помарка в выступлении произошла на каскаде тройной лутц — тройной тулуп — фигуристку пошатнуло при приземлении с лутца. В остальном — безупречно. Впрочем, как и всегда. С итоговой оценкой 88,71 спортсменка расположилась на первом месте. Иначе, пожалуй, быть и не могло.

Камила Валиева Владимир Песня/РИА Новости

На второй строчке остановилось, возможно, главное открытие нынешнего сезона Дарья Усачёва. Ученица Тутберидзе не исполняет крышесносных тройных акселей, не поражает разум многообразием четверных прыжков. В её программе вообще нет ни одного элемента ультра-си. Однако это не мешает 14-летней фигуристке занимать лидирующие позиции на всех соревнованиях. Как такое возможно? Рассказываем. Главная фишка Усачёвой — в стабильном и безошибочном катании. Ради эксперимента попробуйте припомнить, когда в последний раз Даша срывала свои элементы в этом сезоне. Предупреждаем, сделать это будет непросто.

Короткая программа на финале Кубка России тоже далась фигуристке легко. Чистые прыжковые элементы вкупе с традиционно высокими баллами за компоненты позволили фигуристке занять второе место. Её оценка за короткую программу составляет 79,12.

На предварительном третьем месте пока расположилась Елизавета Туктамышева. Ещё до старта финала Кубка России ученицу Мишина называли чуть ли не главной претенденткой на поездку в Стокгольм вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, да и сама фигуристка признавалась, что приложит усилия, чтобы отобраться на чемпионат мира.

Новую короткую программу под композицию «Lovely» от Билли Айлиш и Халид фигуристка впервые катала в рамках официального соревнования и справилась с этим номером почти хорошо. Туктамышева по традиции начала выступление с тройного акселя. Она сумела приземлить этот прыжок, но была небольшая ошибка на выезде. Впоследствии недокрут был зафиксирован и на втором прыжке в каскаде лутц — тулуп, а вот сольный тройной тулуп Туктамышева исполнила чисто. Стоит отметить, что за вращения Лиза получила максимальный четвёртый уровень, а за дорожку — третий. Это очень неплохое достижение для ученицы Мишина. Впрочем, хорошие вращения и дорожки не спасли бы Лизу, выступи другая фигуристка на более или менее высоком уровне. Но об этом позже. Пока в активе Туктамышевой 77,74 балла и, учитывая нынешние расклады, это хорошая заявка на поездку в Стокгольм.

Елизавета Туктамышева Владимир Песня/РИА Новости

Четвёртое место досталось Майе Хромых. Пожалуй, Майя пока самая нестабильная фигуристка Тутберидзе. Несмотря на высокий потенциал, 14-летняя спортсменка не всегда может откатать свои программы чисто. На этот раз помарка случилась на двойном акселе. В остальном ей удалось избежать ошибок. Отставание от Туктамышевой чуть больше одного бала. Пятёрку же сильнейших замкнула 15-летняя Анна Фролова. Фигуристка из ЦСКА безупречно исполнила свою программу, за что удостоилась заслуженной оценки 71,46 балла.

А теперь перейдём к главной драме женских выступлений в короткой программе. Одна из интриг финала Кубка России (помимо отбора) заключалась в том, в какой форме предстанет Алёна Косторная. В этом сезоне действующая чемпионка Европы выступала только на двух соревнованиях, последнее из которых пришлось на конец ноября.

И без того повышенное внимание к своей персоне Алёна подогрела известием о смене программы. На этот раз короткой. Пожалуй, к такому повороту событий не был готов абсолютно никто. Ещё месяц назад все удивлялись тому, что Косторная решила изменить произвольный номер по ходу сезона, но оказывается, перемены коснулись и короткой программы. Об этом стало известно в день соревнований на утренней тренировке.

В итоге номер под композиции Билли Айлиш сменили на Времена года Антонио Вивальди (четвёртый концерт — Зима). Была ли такая острая необходимость в перемене — открытый вопрос. Алёна весьма гармонично выглядела в старой программе. К тому же фигуристка сама признавалась, что ей нравится кататься под Билли Айлиш. Впрочем, все эти перемены в данной ситуации — вещь второстепенная.

Проблемой номер один здесь и сейчас является форма спортсменки. Ни под Билли Айлиш, ни под Вивальди Алёна не может чисто откатать программу (и это без прыжков ультра-си). Стоит отметить, что начала выступление она весьма уверенно — был исполнен хорошенький, пролётный двойной аксель, чистый тройной лутц, но затем фигуристку словно совсем покинули силы. На каскаде флип-тулуп она допустила грубейшие ошибки на выезде, а дорожку шагов и вовсе еле откатала. Немудрено, что судьи поставили Косторной за «шаги» только второй уровень. Для Алёны прошлого сезона — это, конечно, крах. 70,14 балла за короткую программу для держательницы мирового рекорда с оценкой 85,45 — это катастрофа.

И если раньше Алёна улыбалась и делала вид, что всё идёт своим чередом, то после этой короткой программы она не могла сдержать слёз и обречённо отвечала на слова поддержки Евгения Плющенко, что лучше в произвольной программе не будет.

И, кажется, это правда. К большому сожалению.