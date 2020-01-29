Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на третье место российской сборной в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Вот и награждение! Наши поздравления всем, — написал Драчёв под постом на своей странице в Instagram. Ранее подпись под фотографией была немного другая: «Молодцы, ребята! Знай наших». Бронзовая медаль досталась...