Элджин Кук Элджин Кук Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Баскетбольный клуб УНИКС приобрел американского лёгкого форварда Элджина Кука.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Детали контракта не разглашаются.

Ранее 27-летний баскетболист выступал за «Автодор». В среднем за игру Кук набирал 15,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 передачи.

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит несколько матчей из-за травмы, ранее писал NEWS.ru.

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