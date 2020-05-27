БК ЦСКА воспользовался опцией контракта и расстался с Куфосом

Греческий баскетболист перешёл к «армейцам» летом 2019 года. В общей сложности за «красно-синих» он сыграл 27 матчей, в среднем набирая по 5,4 очка за игру. Это был первый европейский клуб для игрока. Всю карьеру Куфос провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыграв там 723 матча и поменяв пять клубов.
В составе сборной Греции 31-летний игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы в 2009 году и серебряным призёром чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет в 2007 году, получив звание самого ценного игрока турнира.
Ранее ЦСКА расторг контракт с американским защитником Роном Бэйкером, писал NEWS.ru.