БК ЦСКА воспользовался опцией контракта и расстался с Куфосом

https://static.news.ru/photo/03c998b4-9ff0-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении договора с центровым Костой Куфосом.

Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Костой Куфосом, — сказано в сообщении на официальном сайте московской команды.

Греческий баскетболист перешёл к «армейцам» летом 2019 года. В общей сложности за «красно-синих» он сыграл 27 матчей, в среднем набирая по 5,4 очка за игру. Это был первый европейский клуб для игрока. Всю карьеру Куфос провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыграв там 723 матча и поменяв пять клубов.

В составе сборной Греции 31-летний игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы в 2009 году и серебряным призёром чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет в 2007 году, получив звание самого ценного игрока турнира.

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