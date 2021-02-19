Биатлонистка Куклина поделилась планами после чемпионата мира

Российская биатлонистка Лариса Куклина, для которой чемпионат мира в словенской Поклюке завершился 14-м местом в индивидуальной гонке, поделилась своими дальнейшими планами.
Был настрой на личную медаль, но надо было работать на ноль, что я не смогла сделать в индивидуальной гонке. Весь чемпионат мира я тренировалась, как обычно, ждала своего шанса. О дальнейших планах мне пока ничего неизвестно, буду поддерживать форму. Я готова бороться и дальше на Кубке мира. Как буду готовиться к новому сезону, пока не знаю. Скорее всего, у меня уже не будет выбора подготовки, как в прошлом году, — приводит слова Куклиной корреспондент NEWS.ru.
Также Куклина отметила, что не видит для себя проблем проживания на той же высоте, что и проводятся соревнования, и не просила переселить её вниз, как другие российские биатлонистки.
Как писал NEWS.ru, российская биатлонистка Евгения Павлова, которая заняла 11-е место вместе с Эдуардом Латыповым в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, пожаловалась на плохое самочувствие из-за длительного пребывания в горах.