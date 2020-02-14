https://static.news.ru/photo/00a82698-4fe9-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Россиянин Евгений Устюгов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

Беспредел есть беспредел. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова, — цитирует Устюгова ТАСС.

Он отметил, что у IBU нет никаких аргументов и свидетелей, а также сообщил, что за этим делом могут стоять немцы. Спортсмен будет требовать публичного рассмотрения дела в суде с участием журналистов.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.