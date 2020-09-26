Биатлон против Губерниева: как спасти сезон в эпоху коронавируса

В минувший уик-энд Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение сохранить декабрьский календарь Кубка мира. Претерпели изменения лишь места проведения соревнований. В целях оптимизации и сокращения числа переездов финский Контиолахти и австрийский Хохфильцен примут по две недели стартов. Кроме того, выработан специальный регламент, соблюдение которого защитит здоровье участников стартов. Однако ряд стран не готовы посылать своих спортсменов на декабрьские этапы Кубка. Дмитрий Губерниев считает, что их вообще отменят, а предолимпийская неделя в Пекине по-прежнему под угрозой. NEWS.ru разбирается, каким будет сезон в коронавирусную эпоху.

Оптимизация в целях безопасности

Запланированный на конец ноября старт биатлонного сезона вопреки неутешительным прогнозам всё же должен состояться. Финляндия, меньше всех пострадавшая от пандемии, готова принять два стартовых этапа, а затем биатлонный караван переместится в Австрию, где также проведёт две недели. Шведский Эстерсунд и французский Анси в этом году останутся без стартов, так как в Швеции — серьёзные трудности со въездом из других стран, а во Франции сейчас самые высокие в Европе показатели заболеваемости. При этом финны готовы провести соревнования со зрителями, если не будет значительного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

IBU заинтересован в полноценном проведении в январе самых популярных этапов в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце, причём со зрителями, так как они всегда приносят наибольшие доходы от продажи билетов. Решение по ним будет принято через месяц, когда, может быть, минует пик второй волны COVID-19. Чемпионат мира пройдёт в феврале 2021 года. Под большим вопросом остаётся проведение всех зимних тестовых мероприятий в Китае. Единственная в мире крупная страна, почти полностью победившая коронавирус, вряд ли готова пустить к себе большие потоки людей из Европы и Северной Америки, где ситуация гораздо хуже, а потому седьмой этап Кубка мира будет полностью отменён. Наконец, как сообщает норвежская пресса, заключительный этап в Холменколлене также могут отменить, и в этом случае чешский Нове-Место примет последний и предпоследний этапы.

Без баров и рукопожатий

IBU уже ознакомил всех потенциальных участников соревнований со своим регламентом, который напоминает принятые в «Формуле-1» меры. Все участники соревнований будут разбиты на различные группы (команды, организаторы, медиа и приглашённые гости), которые должны жить и добираться на стадион по отдельности и практически не контактировать друг с другом. Кроме того, они обязаны носить маски на всех спортивных объектах и в гостиницах, соблюдать правила гигиены, пользоваться антисептиками и регулярно сдавать тесты на коронавирус. Исключение делается для спортсменов и технического персонала команд только во время физической активности: разминка, пробежка, бег на лыжах. Пока команды находятся на стадионах, в отелях будут производиться уборка и дезинфекция.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Церемонии награждения пройдут без рукопожатий, а пресс-конференции — в отдельных от журналистов комнатах. Все рабочие зоны будут оборудованы в соответствии с требованиями социальной дистанции: микс-зона, раздевалки, места для зрителей, зоны питания и допинг-контроля. Кроме того, аккредитованным лицам рекомендуется избегать контактов с болельщиками и посторонними, а также посещать бары. При возникновении первых симптомов ОРВИ участник должен быть изолирован и пройти тест на коронавирус.

Однако даже столь жёсткий регламент, который, в частности, делает нецелесообразным выезды на соревнования для пишущей прессы, устраивает далеко не всех. Известно, что IBU проводил консультации с представителями некоторых стран и многие высказывались за перенос всего сезона на январь. Не исключено, что часть стран проигнорирует декабрьские соревнования в целях безопасности. Речь в первую очередь идёт о представителях не европейских команд.

Высказал свои опасения и «голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев, который считает, что соревнования всё равно отменят, несмотря на решения IBU.

Надо понимать, что окончательные решения по сезону будут принимать страны, а не IBU. Но темпы развития вируса говорят о том, что в декабре ничего нигде не будет, — написал в своём Telegram-канале комментатор, ранее не раз высказывавшийся в поддержку режима самоизоляции в России.

В то же время снижение заболеваемости в Испании, где вторая волна началась чуть раньше, в начале августа, и стабилизация темпов роста в целом по Европе оставляют надежду, что как раз к началу декабря ситуация нормализуется и мы не только увидим биатлон, но и, вероятно, соревнования пройдут со зрителями. В конце концов, как показывает практика, даже в странах с очень высокой заболеваемостью, таких как США и Франция, можно провести любые соревнования без эксцессов, а что уж говорить о проходящих в маленьких городках стартах на открытом воздухе.

Лариса Куклина Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Без «пьяной палатки» и общения со спортсменами

Болельщикам сейчас сложнее всего, потому что они даже не могут спланировать выезд на один из этапов. Оргкомитеты пока не начинали продажу билетов, а в некоторых странах вводятся пограничные ограничения уже внутри Европы. Россиянам грозит как ограничение выезда за рубеж в связи с ростом заболеваемости в собственной стране, так и закрытие въезда даже в те государства, которые рискнут проводить сбор со зрителями. Пока к этому готовы только финны, но вряд ли и они рискнут массово впустить российских болельщиков.

Решения, касающиеся количества зрителей, будут приняты позже и будут зависеть от решений властей страны и региона и регламента IBU. Если правила останутся теми же, мы ожидаем, что будет можно провести соревнования с ограниченным числом зрителей, — говорится в заявлении оргкомитета соревнований.

Кроме того, поездка на биатлон в условиях коронавируса будет отличаться от привычной. Помимо обязательного ношения маски и соблюдения дистанции болельщикам придётся отказаться от любимой «пьяной палатки», где несколько тысяч человек согреваются между гонками, вряд ли можно будет проносить с собой на трибуны напитки. А главное — традиционное общение со спортсменами после гонки, которые выходят к болельщикам для раздачи автографов и совместных фото, как и визиты для вышеуказанных целей в отель команды, станут теперь невозможны, а потому в качестве досуга придётся выбирать и другие, чисто туристические цели.

Matthias Balk/dpa/Global Look Pressd

Где соревноваться резерву и молодёжи?

Очевидно, что в условиях удорожания организации соревнований и неизбежного снижения доходов от присутствия зрителей «под нож» пошли турниры младшего статуса. Так, Кубок IBU стартует лишь после Нового года и будет включать в себя пять этапов в трёх местах и чемпионат Европы в Польше. Отменены все юниорские старты, кроме чемпионата мира. В связи с этим IBU готов оказать любую поддержку организаторам межрегиональных соревнований, которые позволят спортсменам получать регулярную соревновательную практику.

В России с этим проблем нет, так как национальный Кубок всегда отличался большим числом участников и высоким уровнем конкуренции. Более того, принять участие в декабрьских стартах изъявили желание спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Болгарии и Южной Кореи. В Центральной Европе большой популярностью пользуется так называемый Альпийский Кубок, который на время может стать альтернативой Кубку IBU. Наверняка подобные соревнования пройдут и в Скандинавии. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак намерен провести международные старты в новом комплексе в Буковеле, куда готов пригласить спортсменов из соседних стран Восточной Европы.