https://static.news.ru/photo/ea14b336-4491-11ea-814f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: ТВ Центр-Москва (скриншот)

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что женский турнир по фигурному катанию должен быть разделён на два разных состязания. По её словам, отдельный зачёт следует вести для фигуристок от 15 до 17 лет, и для тех, кто старше.

Вот пускай так будет. Потому что жалко, такая красота, такие классные девчонки, и мы не можем насладиться их выступлением. И на Олимпиаде два комплекта медалей давать, — сказала Бестемьянова газете «Спорт-Экспресс».

Она пояснила, что через два года нынешние лидеры сборной России — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — окажутся в ситуации Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые признаны звёздами мирового фигурного катания и способны, но не могут представлять Россию на международных турнирах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Бестемьянова предположила, что не всем судьям нравится нынешняя ситуация с четверными прыжками. Их пока выполняют только российские спортсменки. Это проявилось, в частности, на этапе Гран-при в Китае, где были снижены оценки за выступления его победительницы Анны Щербаковой, считает олимпийская чемпионка.