https://static.news.ru/photo/7f107516-3e15-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 21-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги два российских клуба одержали домашние победы.

Столичные «армейцы» переиграли испанскую «Валенсию» — 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).

Самыми результативными у «красно-синих» стали Йоханнес Фойгтманн (19 очков и 10 подборов) и Майк Джеймс (14 очков и 5 результативных передач).

В составе гостей лучшую результативность показали Сэм ван Россом (16 очков) и Боян Дубльевич (10 очков и 8 подборов).

Петербургский «Зенит» на своей площадке победил греческий «Олимпиакос» — 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29).

Наибольшее количество очков хозяевам принесли Евгений Воронов (21) и Густаво Айон (15). У гостей Вассилис Спанулис набрал 31 очко и отдал 7 «ассистов», у Георгиоса Принтезиса — 20 очков и 7 подборов.

ЦСКА одержал 15-ю победу в 21 проведённом матче и поднялся на третье место в таблице Евролиги, «Зенит» с семью выигрышами ушёл с последней, 18-й строчки в таблице.

В предыдущем туре Евролиги ЦСКА дома обыграл испанскую «Басконию», «Зенит» в родных стенах уступил «Валенсит», писал ранее NEWS.ru.