В 21-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги два российских клуба одержали домашние победы.
Столичные «армейцы» переиграли испанскую «Валенсию» — 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).
Самыми результативными у «красно-синих» стали Йоханнес Фойгтманн (19 очков и 10 подборов) и Майк Джеймс (14 очков и 5 результативных передач).
В составе гостей лучшую результативность показали Сэм ван Россом (16 очков) и Боян Дубльевич (10 очков и 8 подборов).
Петербургский «Зенит» на своей площадке победил греческий «Олимпиакос» — 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29).
Наибольшее количество очков хозяевам принесли Евгений Воронов (21) и Густаво Айон (15). У гостей Вассилис Спанулис набрал 31 очко и отдал 7 «ассистов», у Георгиоса Принтезиса — 20 очков и 7 подборов.
ЦСКА одержал 15-ю победу в 21 проведённом матче и поднялся на третье место в таблице Евролиги, «Зенит» с семью выигрышами ушёл с последней, 18-й строчки в таблице.
В предыдущем туре Евролиги ЦСКА дома обыграл испанскую «Басконию», «Зенит» в родных стенах уступил «Валенсит», писал ранее NEWS.ru.
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