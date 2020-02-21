https://static.news.ru/photo/c11ee226-54e5-11ea-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги в Белграде в присутствии 13 457 зрителей переиграли сербскую «Црвену Звезду» — 86:81 (16:17, 20:20, 24:16, 26:28).

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Майк Джеймс (29 очков) и Даниэл Хэкетт (19 очков).

У хозяев площадки лучшую результативность показали Билли Бэрон (15 очков) и Кевин Пантер (12).

Одержав 17-ю победу в 25 проведённых встречах, ЦСКА закрепился на четвёртом месте в таблице Евролиги, уступая лишь турецкому клубу «Анадолу Эфес» (который уже досрочно гарантировал себе место в плей-офф), а также двум испанским грандам — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

В следующем туре Евролиги «армейцы» 27 февраля встретятся как раз с «Барсой» на своей площадке, петербургский «Зенит» в тот же день дома сыграет с немецкой «Баварией», а подмосковные «Химки» 28 февраля на «Арене Мытищи» примут французский АСВЕЛ.

В 25-м туре «Химки» на выезде обыграли итальянский «Милан», а «Зенит» дома уступил немецкой «Альбе» из Берлина, ранее писал NEWS.ru.