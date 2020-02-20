https://static.news.ru/photo/30f967e0-545c-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: БК "Химки"

В матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковный клуб «Химки» в гостях переиграл итальянский «Милан» — 78:69 (21:16, 18:22, 20:13, 19:18).

Самыми результативными в составе «жёлто-синих» стали Алексей Швед (18 очков и 6 результативных передач) и Юнас Йеребко (16 очков и 12 подборов).

У хозяев лучшую результативность показали бывший разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес (18 очков и 8 «ассистов») и Владимир Мицов (15 очков).

Другой российский клуб, участвующий в Евролиге, — петербургский «Зенит» — на своей площадке уступил немецкой «Альбе» из Берлина — 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25).

В составе питерцев больше всех очков набрали Уилл Томас (19) и Остин Холлинз (15).

Лучшими по результативности у гостей стали Мартин Херманнссон (24 очка и 7 передач) и Рокас Гедрайтис (14 очков).

Результаты остальных матчей первого игрового дня 25-го тура: «Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 77:68, «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 65:94, «Баскония» (Испания) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 60:74.

«Химки» после победы над «Миланом» вернулись в восьмёрку сильнейших, имея 11 побед и 14 поражений — столько же ещё у трёх клубов.

21 февраля во второй игровой день 25-го тура московские «армейцы» сыграют в Белграде с сербской «Црвеной Звездой».

В предыдущем туре «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду», писал ранее NEWS.ru.