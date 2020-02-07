В очередном матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» переиграл сербскую «Црвену Звезду» из Белграда — 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).
Самыми результативными в составе химчан стали Алексей Швед (22 очка и 9 результативных передач) и Юнас Йеребко (19 очков и 8 подборов).
В составе гостей лучшую результативность показали Кевин Пантер (20 очков) и Владимир Штимац (10 очков и 6 подборов).
Одержав десятую победу в 24 проведённых играх, «Химки» делят с «Црвеной Звездой» и греческим «Олимпиакосом» места с 10-го по 12-е в турнирной таблице Евролиги.
В следующем туре подмосковная команда 20 февраля сыграет на выезде с итальянским «Миланом».
«Химки» подписали контракт с американским форвардом Томасом Робинсоном, в последнее время выступавшим в Китае, ранее писал NEWS.ru.
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