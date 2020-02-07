https://static.news.ru/photo/648f9c3a-49dc-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: bckhimki.com

В очередном матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» переиграл сербскую «Црвену Звезду» из Белграда — 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).

Самыми результативными в составе химчан стали Алексей Швед (22 очка и 9 результативных передач) и Юнас Йеребко (19 очков и 8 подборов).

В составе гостей лучшую результативность показали Кевин Пантер (20 очков) и Владимир Штимац (10 очков и 6 подборов).

Одержав десятую победу в 24 проведённых играх, «Химки» делят с «Црвеной Звездой» и греческим «Олимпиакосом» места с 10-го по 12-е в турнирной таблице Евролиги.

В следующем туре подмосковная команда 20 февраля сыграет на выезде с итальянским «Миланом».

«Химки» подписали контракт с американским форвардом Томасом Робинсоном, в последнее время выступавшим в Китае, ранее писал NEWS.ru.