https://static.news.ru/photo/48914f52-49ae-11ea-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Баскетбольный клуб «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с тяжёлым форвардом Томасом Робинсоном. Официальный сайт подмосковного клуба сообщает, что соглашение с 28-летним американским баскетболистом рассчитано на один месяц с возможностью продления до конца текущего сезона.

Робинсон выступал за «Химки» в сезоне-2017/18, после чего отправился в Китай, где играл за клубы «Пекин Ройял Файтерс» и «Сычуань Блю Уйэлз». Однако в декабре минувшего года форвард покинул азиатскую страну и некоторое время не имел игровой практики.

«Химки», испытывающие серьёзные кадровые проблемы в передней линии после травм Джереми Эванса и Энтони Гилла, в срочном порядке искали им замену. В результате выбор пал на Робинсона, в позапрошлом сезоне уже защищавшего жёлто-синие цвета подмосковного клуба.

Мы ищем игроков на позицию четвёртого-пятого номера, и Робинсон должен нам помочь. Пока мы подписываем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме он находится. Всё же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая. Это риск, но принимать меры нужно сейчас, — заявил официальному сайту клуба главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

Уже известно, что Робинсон, имеющий опыт выступления за шесть клубов НБА (313 матчей в регулярном чемпионате, 11 — в плей-офф), выбрал себе в подмосковной команде игровой номер 0. К команде Томас присоединится в ближайшие дни и пока не сможет помочь «жёлто-синим» в сегодняшнем поединке 24-го тура Евролиги с сербской «Црвеной Звездой», который начнётся на «Арене Мытищи» в 20:00 по московскому времени.

В предыдущем туре Евролиги химчане в равной борьбе уступили в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» и пока находятся вне зоны плей-офф, занимая в турнирной таблице 12-е место, писал ранее NEWS.ru.