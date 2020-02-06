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В поединке 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» в концовке упустили победу в Тель-Авиве над израильским «Маккаби», уступив три очка — 77:80 (28:20, 19:16, 13:24, 17:20).

В составе «Маккаби» самыми результативными стали Элия Брайант (21 очко, 6 подборов и 4 результативные передачи) и Тайлер Дорси (12 очков).

У химчан лучшую результативность показали Алексей Швед (18 очков и 10 результативных передач) и Йонас Йеребко (17 очков и 5 подборов).

Результаты других матчей второго игрового дня 23-го тура Евролиги: «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Панатинаикос» (Афины, Греция) — 78:73, «Валенсия» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 76:77.

Подмосковный клуб, имея 9 побед и 14 поражений, делит в таблице места с 11-го по 14-е с тремя командами, имеющими аналогичные показатели, и отстаёт от зоны плей-офф на две победы. «Маккаби» (15 побед, 8 поражений) находится на пятой строчке в таблице.

В следующем туре 7 февраля «Химки» на своей площадке примут сербскую «Црвену Звезду», петербургский «Зенит» сыграет в Афинах с греческим «Панатинаикосом», а московский ЦСКА уже сегодня, 6 февраля будет гостить у другого клуба из Греции — «Олимпиакоса» из Пирея.

В 22-м туре «Химки» на подмосковной «Арене Мытищи» уступили «армейцам», ранее писал NEWS.ru.