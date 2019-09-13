https://static.news.ru/photo/5576f3fe-d562-11e9-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yubin/Global Look Press

Американские баскетболисты бесславно завершают выступление на Кубке мира, проходящем в Китае. В матче за 5–8 места сборная США проиграла команде Сербии — 89:94 (7:32, 33:12, 28:27, 21:23).

Самыми результативными игроками стали атакующий защитник сербов Богдан Богданович (28 очков, шесть результативных передач и четыре подбора) и форвард «звёздно-полосатых» Харрисон Барнс (22 очка, пять подборов и четыре передачи).

После этого поражения сборная США не сможет подняться в итоговом рейтинге Кубка мира выше седьмого места. Чтобы занять эту строчку итоговой таблицы, американцам нужно будет в заключительном матче турнира одержать победу над проигравшей командой в паре Польша — Чехия.

Поражение от Сербии стало вторым за два дня для команды Штатов: накануне в четвертьфинале турнира теперь уже экс-чемпионы мира уступили французам, писал ранее News.ru.