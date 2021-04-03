Башкирия выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

https://static.news.ru/photo/722e1c40-9535-11eb-b021-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону. В заключительной гонке, мужской эстафете победу одержала четвёрка из Башкирии: Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов. Победители использовали шесть дополнительных патронов.

Серебряные медали завоевали ханты-мансийские спортсмены Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов и Семён Сучилов, финишировавшие с отставанием от лидера на 29,8 секунды. Ключом к успеху у хозяев соревнований стала уверенная стрельба и всего три дополнительных патрона на команду. В борьбе за бронзовые награды москвичи опередили объединённую команду Уральского федерального округа усилиями Карима Халили на четвёртом этапе.

Как сообщал NEWS.ru, представительница ЯНАО Лариса Куклина одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. С одним промахом она преодолела дистанцию 12,5 км за 37.20,6.