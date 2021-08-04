Байлз рассказала о трагедии в семье во время её нахождения на Олимпиаде

Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз призналась в трагедии, которая случилась в семье, пока она находилась на Олимпиаде-2020 в Токио. У спортсменки умерла тётя — сестра отца, передаёт издание People.

Не исключено, что это стало одной из причин снятия 24-летней атлетки с нескольких дисциплин на Играх.

Напомним, Байлз выступила только в заключительных соревнованиях по спортивной гимнастике — на бревне — и стала бронзовым призёром турнира. До этого она отказалась от участия в командном и личном многоборье. Затем спортсменка снялась с опорного прыжка и упражнений на параллельных брусьях.

24-летняя представительница США на заключительном испытании по итогам выступления заработала 14,000 балла.