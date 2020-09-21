Авербух не нашёл сходства у Медведевой и Щербаковой

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Призёр Олимпийских игр, бывший фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух заявил, что ему очень понравилось выступление 16-летней фигуристки Анны Щербаковой, которая стала победительницей первого этапа Кубка России в Сызрани.

Как передаёт Championat.com, Авербух увидел «небольшие шероховатости» в прокате Щербаковой, однако подчеркнул, что «главное было сделано». Хореограф отметил блестящее исполнение четверного флипа и каскадов.

Очень понравилось платье Анны. Естественно, есть куда расти. Но даже в прокатах уже заметен серьёзный рост, — рассказал Авербух.

Хореограф также ответил на вопрос о схожести Анны Щербаковой с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. По его словам, «Анна самодостаточная, у неё всегда немного лирический образ» и никакого сходства между двумя спортсменками нет.

Медведева после контрольных прокатов сборной России в Москве заявила о возвращении в тренерскую группу Этери Тутберидзе, писал NEWS.ru. С 2018 года обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхёнчане тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Анна Щербакова также работает с командой Тутберидзе.