https://static.news.ru/photo/328753a0-d631-11e9-b013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press

Во втором полуфинале Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, сборная Аргентины уверенно обыграла команду Франции — 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18).

Самым результативным в составе южноамериканской команды в этом поединке стал 39-летний форвард Луис Скола, сделавший «дабл-дабл» (28 очков, 13 подборов). В составе французской сборной по 16 очков набрали защитники Эван Фурнье и Франк Нтиликена.

В финальном матче Кубка мира, который состоится в воскресенье, 15 сентября, аргентинцы сыграют со сборной Испании. Команда Франции в поединке за третье место встретится с австралийцами.

Испанцы в первом полуфинальном матче в двух овертаймах сломили сопротивление сборной Зелёного континента, писал ранее News.ru.