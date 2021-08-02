Акт диктатуры или демарш спортсменки: природа скандала с Тимановской

Скандалов на Олимпийских играх в Токио хоть отбавляй. На этот раз очаг возгорания произошёл в сборной Белоруссии. Легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину после того, как её исключили из заявки на Олимпиаде в Токио. Попытки белорусских властей вывезти свою спортсменку, укрытие в Японии — чего только за эти сутки не произошло. Восстанавливаем хронологию событий международного скандала.

Пост ценою в жизнь

Легкоатлетка Кристина Тимановская ехала в Токио, чтобы принять участие в забегах на дистанциях 100 м и 200 м, но в последний момент узнала, что её заявили на эстафету 4×400. Это обстоятельство возмутило спортсменку, и она на своей странице Instagram разразилась с критикой в адрес спортивных чиновников.

Краткая суть послания заключалась в следующем: чиновники облажались с допинг-тестами многих спортсменок, им недоставало людей на эстафету, поэтому в последний момент решили задействовать её. Тимановская недоумевает, почему ей поменяли эстафету без предупреждения, почему она узнала эту информацию от «левых людей».

Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами... Плевать, с чем угодно! Почему я должна расхлебывать эти проблемы, — сказала Тимановская.

Правда, вскоре эта сториз была удалена со страницы. Но было уже поздно. В Белоруссии эмоциональный спич спортсменки не просто не упустили из виду, но и потребовали оперативных мер по данному вопросу. По приказу самого президента Белоруссии Александра Лукашенко, Тимановскую потребовали депортировать из Токио.

Путь в одну сторону

Требование президента было почти исполнено. Спортсменке купили билет обратно домой. 1 августа в 16:50 по московскому времени должен был состояться вылет Тимановской. Но спортсменка обратилась к местной полиции и в итоге не села на рейс, которым её хотели вывезти в Минск.

Кристина впоследствии признавалась, что боится возвращаться домой, ведь на родине её запросто могут посадить в тюрьму за критику чиновников. Единственный выход сейчас — просить политического убежища в Европе.

Психологически нездорова

Кристина Тимановская kristi_timanovskaya/instagram.com

Естественно, такое поведение соотечественницы понравилось не многим. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии заявил об официальном отклонении заявки спортсменки на участие в Олимпийских играх.

По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4×400 м, — говорится в заявлении комитета.

Кристина эти слова тут же опровергла. Она заявила, что её не осматривали никакие врачи.

Вскоре после этого со своей версией выступил тренер сборной Белоруссии Юрий Моисевич. Он заявил, что поведение спортсменки в последнее время было странным. Она уединялась, не хотела общаться. Тренерский штаб сразу почувствовал негативные сигналы. В то же время, по словам тренера, спортсменку собирались отправить домой исключительно по той причине, что она не была готова к выступлению ни на своей дистанции, ни на чужой.

МОК не при делах

Несмотря на всю сложность ситуации, комментарий Международного олимпийского комитета (МОК) по делу Тимановской поступил не сразу. Да и впрочем от их официального заявления, которое поступило через пару часов, не стало легче. МОК решил сохранить нейтральную позицию до того момента, пока не будет восстановлена полная картина произошедшего.

Что касается упрёков и обвинений в похищении спортсменки, то от всех этих разговоров в МОК отреклись. По мнению Марка Адамса, который выступил от лица организации, спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Следовательно, ни о каком влиянии со стороны Международного олимпийского комитета речи быть не может.

Спасение из Польши

Нетяжело догадаться, что история вызвала резонанс международного масштаба. За спортсменку вступились целые государства. Так, например, одними из первых, кто предложил помощь Тимановской, были представители МИД Чехии и Польши.

Белорусская легкоатлетка в итоге выбрала последних. Сейчас, по данным «Р-спорт», спортсменка находится в посольстве Польши под присмотром охраны. Она уже получила польскую визу и в ближайшие дни улетит в Варшаву (также в сопровождении охраны). Возможно, в скором времени к ней присоединится и её супруг. Уже известно, что муж Тимановской покинул Белоруссию и направился в Киев.

Вот такими неприятными последствиями обернулась поездка на Олимпиаду в Токио для Кристины Тимановской. Критика и недовольство необоснованными решениями спортивных чиновников привели к ужасным последствиям. Теперь спортсменка и члены её семьи вынуждены скрываться в чужой стране. Но даже это не даёт никаких гарантий, что дальше не будет хуже.

Президент Лукашенко уже давно дал понять, каким принципиальным он может быть. Особенно если дело касается критики государственных лиц. Как выяснилось, даже спортивных.

Тимановская пересекла черту, и теперь её главная цель — это далеко не Олимпиада.

Как же это всё невероятно грустно.