Аксель исцелённый: как Тутберидзе спасла карьеру Косторной

Не прошло и двух месяцев с момента возвращения Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе, а положительный результат уже налицо. На последнем шоу «Чемпионы на льду» в Ташкенте фигуристка исполнила свой фирменный прыжок тройной аксель. Больше года действующая чемпионка Европы не выполняла этот элемент. Как к ней вернулся «блудный» прыжок и стоит ли запускать фейерверки по этому случаю, рассказывает NEWS.ru.

Плющенко не смог

Одним из главных лейтмотивов нынешнего сезона в фигурном катании стал потерянный тройной аксель Алёны Косторной. Действующая чемпионка Европы, которая в сезоне-2019/20 поражала весь мир легчайшим, пролётным тройным акселем, в новом сезоне вдруг его потеряла. Всё-таки затянувшийся локдаун и наметившийся период взросления не прошли бесследно. Впрочем, повлияло не только это.

На старте сезона спортсменка перешла в группу Евгения Плющенко. В новой и более комфортной среде, о которой так мечтала фигуристка, Алёна начала больше улыбаться, но прыжок восстановить так и не смогла. И никакие усилия Плющенко в виде подмосковных коттеджей и всевозможных спонсоров не способствовали возрождению фирменного трикселя. Стоит отметить, что в середине соревновательного года фигуристка заразилась коронавирусом. Это обстоятельство усугубило положение дел.

Исчез аксель, а вслед за ним и все перспективы на участие в международных стартах. Осознав всю бедственность положения, Косторная, которая привыкла побеждать, а не уступать путёвки на чемпионат мира возрастным конкуренткам, решила попроситься обратно к Этери. Публичные извинения на Первом канале (да-да, в стиле одного из регионов нашей страны) в итоге возымели эффект. Тутберидзе бывшую подопечную простила, а уже спустя пару месяцев вместе с Сергеем Дудаковым (главный по прыжкам в «Хрустальном») вернула ей дорогой во всех смыслах прыжок.

vk.com/kostornaiateam

Тутберидзе смогла... Или всё-таки Алёна

Наверняка многие задаются вопросом, почему Тутберидзе справилась с тройным акселем Алёны, а Плющенко — нет. Точнее, так, наверняка многие убеждены, что последний не справился, потому что он некомпетентный тренер. Но компетентность или её отсутствие в данной ситуации не играют определяющую роль.

По большому счёту всё дело в самой Алёне. Есть такие фигуристы, которых нужно постоянно тащить, заставлять что-либо делать, контролировать. Алёна как раз яркий пример такого спортсмена. Комфортные условия, где на тебя не кричат, дают возможность выбирать, не наседают, явно не пошли на пользу Косторной. Они её расслабили.

У Тутберидзе совершенно другой подход: или ты выкладываешься на все 100 процентов на тренировках, или уходишь со льда и не возвращаешься на него, пока не будешь готов пахать. Вспомните историю Алины Загитовой, которую Этери выгнала из «Хрустального», потому что она плохо работала.

После возвращения в суровые условия Косторной пришлось поднажать. Как мы помним, восстановление тройного акселя было обязательным условием испытательного срока. Так что метаться по сторонам уже не было возможности. Именно это и привело к восстановлению прыжка, а не какой-то особенный (божественный) дар Тутберидзе или бездарность Плющенко. Тут уж кто и как подходит к проблеме.

Что всё это значит

Но вернёмся к трикселю. После известия о возвращении тройного акселя началась невероятная истерия — Алёна поедет на Олимпиаду, поборется за медали и всё в таком духе. Конечно, с одной стороны, понять реакцию общественности можно: Косторная даже в этом непростом для себя сезоне показывала хороший уровень катания, получала приличные баллы за компоненты. А если к данному набору добавить тройной аксель в том виде, в котором его ранее исполняла фигуристка, то из этого может действительно получится что-то серьёзное.

В том, что триксель если ещё не полностью восстановлен, но уже на пути к восстановлению, сомневаться не стоит. Сложные прыжки на шоу не исполняются просто так. Приглушённый свет на показательных выступлениях увеличивает риск падения и повреждений. Поэтому если фигурист решается на элемент ультра-си в шоу, значит, он идёт на это с пониманием дела.

Однако при этом бежать впереди паровоза (читай между строк: ставить Косторную на пьедестал Олимпийских игр) точно не стоит. Тройной аксель — это хорошо, но чтобы конкурировать в нынешней среде, нужно быть безупречной во всём. Насколько Алёна готова к этому, покажут только официальные старты.

Война за Олимпиаду

Впрочем, один важный вывод из тройного акселя Косторной можно сделать уже сейчас. Кажется, в грядущем сезоне нас ждёт не просто отбор на Олимпиаду, а настоящая «война» за поездку в Пекин. Плохие результаты Косторной в нынешнем сезоне стали поводом для многих выкинуть действующую чемпионку Европы из числа претендентов на Олимпиаду. Но тройной аксель может вернуть фигуристку в игру. В любом случае число претенденток при таком раскладе точно увеличивается.

На данный момент семь сильных фигуристок от одной страны претендуют на три олимпийские квоты. Ещё раз: СЕМЬ фигуристок (не считая Загитовой и Евгении Медведевой) на ТРИ квоты... Нет, «войны» точно не миновать.

Кажется, российский отбор в женской дисциплине на Олимпиаду будет интереснее самих Игр. Согласны?