Академия Плющенко показала, как Липницкая проводит тренировку

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Академия «Ангелы Плющенко» показали видео с тренировки, которую проводит олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая. Ролику опубликован на странице в Instagram.

Весенние сборы в «Ангелах Плющенко» продолжаются. На льду группа Юлии Липницкой и Влада Тарасенко, - сказано в сообщении под публикацией.

Липницкая стала работать с двукратным олимпийским чемпионом 12 декабря 2020 года. В прошедшем сезоне в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли Алексчандра Трусова и Алёна Косторная. По итогу сезона обе вернулись к Тутберидзе обратно.

Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры в апреле 2017 года. Впоследствии совместно с Еленой Ильиных и Максимом Мирошкиным она работала в качестве тренера в «Академии чемпионов Ильиных и Липницкой».

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