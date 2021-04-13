Академия оттока: от Плющенко сбегают не только спортсмены

Не успели болельщики фигурного катания оправиться после побега Алёны Косторной из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, как в «Ангелах» состоялся ещё один трансфер на выход. На этот раз академию покинул тренерский тандем Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ. Как Плющенко сделал всё, чтобы потерять, возможно, главный актив своей школы, рассказывает NEWS.ru.

Успехи учеников Волкова

Александр Волков имел статус не просто одного из самых опытных тренеров в академии Плющенко, но и был в числе тех, кто присоединился к новому тренерскому проекту двукратного олимпийского чемпиона чуть ли не в самом начале пути. Волков-младший, сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова, перешёл в «Ангелы Плющенко» в 2018 году (академия была создана в 2017-м). Его предыдущим местом работы было отделение «Хрустального» в Центре спорта и образования «Самбо-70» (да-да, переходил из «Хрустального» к «Ангелам» до того, пока это стало мейнстримом).

В молодой академии Плющенко Александр Волков не зачах. Наоборот, постепенно его подопечные стали демонстрировать приличные результаты. Особенно удачными в этом отношении получились последние два сезона. На прошлогоднем чемпионате Европы в Граце его ученица Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан, заняла шестое место. Это лучший результат фигуристки на столь крупных международных стартах.

Артём Ковалёв Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом же сезоне достаточно громко о себе заявил вчерашний юниор Артём Ковалёв. 17-летний фигурист выиграл три соревнования подряд — открытое первенство Москвы и два этапа Кубка России, причём на некоторых стартах оставляя позади себя таких лидеров сборной, как серебряный призёр чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин и топ-юниор Пётр Гуменник. Несмотря на то что на главных состязаниях сезона фигурист не смог проявить себя должным образом (восьмое место на чемпионате России, шестое — в финале Кубка России), он всё равно сумел запомниться публике. А его весьма внушительный технический набор из тройных акселей и четверных сальховов намекал на хорошие перспективы в будущем.

Но теперь его будущее не будет связано с «Ангелами Плющенко». Ковалёв, который с «хрустального» периода сопровождает Волкова по пятам, и на этот раз не оставит тренера (в СМИ уже появилась информация, что Артём тоже покидает «Ангелов»). В таком случае уход Волкова приобретает ещё большее значение. Мало того, что двукратный олимпийский чемпион потерял опытного специалиста в тренерском штабе, так ещё и перспективного одиночника. Впрочем, почву для всех этих событий подготовил сам Плющенко.

Организационные изменения

Первые тревожные звоночки начались ещё в декабре. Сначала о прекращении сотрудничества с академией Плющенко объявила Екатерина Рябова, затем её примеру последовала Станислава Константинова (тоже занималась под руководством Волкова). Обе фигуристки хоть и выразили благодарность академии Плющенко, но в своих «прощальных» изречениях намекнули на то, что в школе произошли определённые организационные изменения, которые перестали их устраивать.

Впоследствии тайный смысл слов фигуристок стал приобретать более чёткие формы. В январе академия Плющенко перебралась на новенькую, только отремонтированную базу в Подмосковье (вы наверняка помните коттеджи из Instagram Плющенко для Саши Трусовой и Алёны Косторной), но не в полном составе. Группа Волкова осталась в Москве. Тогда это обстоятельство объясняли тем, что Артёму Ковалёву так удобнее добираться до тренировок. Правда, через некоторое время стала всплывать информация, что у тех групп, которые остались в Москве, сократилось количество времени и льда.

Крайние

Но помимо таких очевидных факторов, как ухудшившиеся тренировочные условия, не последнюю роль в решении Волкова могло сыграть недавнее неоднозначное поведение Евгения Плющенко. Дело в том, что несколько недель назад на портале Sports.ru вышел материал, в котором подводился итог первого серьёзного тренерского сезона двукратного олимпийского чемпиона. Автор материала сопоставил достижения фигуристов (речь идёт о тех, кто пришёл в академию Плющенко в 2020-м) до их появления в «Ангелах» и после. Цифры оказались не на стороне «Ангелов». Но в этой истории важны даже не цифры, а реакция Плющенко на статью.

В комментарии к этой публикации набежали ученики академии (бывшие и нынешние) и в один голос начали твердить, что их тренирует не Плющенко. Среди отметившихся была и Станислава Константинова.

Есть все основания допускать, что подобная реакция Плющенко могла задеть многих тренеров. Особенно таких опытных профессионалов, как Волков. Да, Константинова занималась под руководством Александра Сергеевича, но она была частью академии Евгения Плющенко. К чему эти публичные попытки переложить ответственность на кого-то и разговоры в стиле «моя хата с краю...». Разве так ведут себя большие менеджеры? Да и к тому же есть уверенность в том, что соверши Константинова какой-то прорыв, Плющенко обязательно дал бы всем понять, что он внёс важный вклад в её развитие.

Евгений Плющенко, Александр Волков Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако всё это уже не имеет никакого смысла — Волков больше не является тренером «Ангелов». Молодая академия лишилась опытного наставника, который не только прокачивал фигуристов в техническом плане, но и приносил результаты. А Плющенко это, кажется, мало заботит: он продолжает создавать условия для избранных (иногда может возникнуть ощущение, что в «Ангелах» занимается только Трусова) и всегда находит крайних во всех неудачах. Отличный подход к работе. Что тут ещё можно добавить?