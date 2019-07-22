https://static.news.ru/photo/ce678c74-ac6d-11e9-9e3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Мужчину, выгуливающего на поводке крайне истощённую собаку, заметили в одном из столичных парков. Неравнодушные люди предложили бесплатно доставить пса в ветклинику, однако хозяин животного отказался от помощи в грубой форме.

Распространённые в Сети фотографии измождённой собаки обеспокоили зоозащитников. Активисты приехали к владельцу домой, намереваясь изъять животное, однако, мужчина не открыл дверь, а позже покинул квартиру, заперев в ней пса.

Я доброжелательно обратилась к нему, спросила, почему пёс в таком состоянии. На что сразу же получила угрозы, – цитирует зоозащитницу Надежду Голомазову « Москва 24 ».

Она отметила, что предложила мужчине бесплатный корм и лечение для собаки, на что получила жёсткий отказ. Соседи владельца рассказали, что он часто ведёт себя агрессивно, вынуждая их жаловаться участковому.

Он выходит гулять с собакой регулярно. Если он выходит и стоит машина так, что ему неудобно пройти, он может ногой шарахнуть по машине, – сообщила соседка мужчины.

Зоозащитники также обратились в полицию с заявлением в отношении владельца собаки. Они дежурят около дома мужчины, пытаясь договориться с ним.

Ранее News.ru писал, что полиция завела уголовное дело в отношении владельца собаки, которую обнаружили привязанной к рельсам в Ленинградской области.