https://static.news.ru/photo/17db4c54-94dd-11e9-ba68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Молодая жительница города Волжский Волгоградской области принесла сотрудникам правоохранительных органов 150 тысяч рублей, которые она во время работы курьером забрала у пенсионерки, ставшей жертвой мошенников.

По данным полиции, 17-летняя студентка через Интернет устроилась работать курьером. Она должна была забирать предоплату у людей, которые якобы хотели приобрести ортопедические матрасы и подушки.

«Работодатели» поручили девушке забрать у 81-летней женщины 150 тысяч рублей и перечислить их им на карту, однако она увидела в местных СМИ сообщение о том, что некая пенсионерка отдала злоумышленникам точно такую же сумму и описала курьера.

Сопоставив факты, поняла, что разыскиваемая курьер, забравшая деньги, это именно она. Девушка вместе со своей матерью без промедления направились в отдел полиции, — говорится в сообщении .

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Как писал News.ru, Центробанк сообщил, что в Москве фиксируется всё больше случаев телефонного мошенничества: преступники звонят жителям столицы под видом сотрудников банков и выпытывают данные, чтобы впоследствии похитить со счетов своих жертв денежные средства. По информации регулятора, они находят способы для того, чтобы обмануть тех, кто уверен, что их невозможно провести.