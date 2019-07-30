Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак поддержала мужа Примадонны Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.

По словам Собчак, травля не прекращается из-за того, что многие россияне «просто не способны понять более-менее сложные мысли». Идею о том, что беспокоиться об экологии необходимо в постоянном режиме, «смогли осилить примерно 30% комментирующих», отметила телеведущая на своей странице в Instagram.

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Я давно уже заметила одну печальную закономерность соцсетей. Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. То есть вот либо ты «продался режиму» ,либо ты идешь на несогласованный митинг, либо подписываешь петицию против пожаров, либо ты защищаешь поджигателей. Вот сижу читаю последние посты ,а главное комментарии @maxgalkinru и угораю- мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому ,что появился тренд об этом написать ,и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику),и что может стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме,смогли осилить примерно 30% комментирующих. У меня под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в принципе в состоянии поддержать спор на заданную тему ,а не на свою. И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей,которые ,безотносительно их взглядов ,в принципе способны поддержать разговор ,растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек он же не понимает что он глуп,и обьяснить это ему невозможно. А теперь давайте посчитаем вместе,сколько под этим постом будет комментариев двух типов: 1) и вы тоже защищаете чиновников,которые не могут спасти наш лес? 2) сама ты дура и держишь людей за быдло.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Она добавила, что таковой является «печальная закономерность соцсетей». По мнению Собчак, про пожары в этом году «пишут просто потому, что появился тренд об этом написать», хотя в 2018 году таких пожаров было не меньше.

И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растёт в геометрической прогрессии! И главное, глупый человек, он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно, — считает телеведущая.

Её пост во многом повторил разъяснения, опубликованные Галкиным о пожарах в Сибири. Юморист отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию это абсолютно разные вещи.

Ранее News.ru сообщал, что Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом». По мнению Собчак, это наблюдается «во всём и всегда».

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